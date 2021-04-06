Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı
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Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Selim B, olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Termal ilçesinde yakalanan Armutlu ilçesinin 50. Yıl Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga - Zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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