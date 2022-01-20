Son dakika haber! Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü

Son dakika haber! Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

iSTANBUL DHA - KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.


Son dakika haber! Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saldırı, DHA, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title