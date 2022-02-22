Son dakika haber... Kartal'da polisten kaçan sürücü, 2 yayayı teğet geçip baklavacıya daldı

Kartal'da polisten kaçan 2 şahsın bulunduğu otomobil, 2 yayayı teğet geçerek yol üzerindeki baklavacı dükkanına daldı. Polisten kaçışları kazayla son bulan şahıslar gözaltına alınırken, kaza anı ve yayaların ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kartal Orta Mahalle'de Atatürk Caddesi üzerinde saat 16.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Y.Y.Ş. idaresindeki 34 EJA 59 plakalı Mercedes markalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdan yolun karşısına geçen 2 yayayı kıl payı teğet geçti. Savrulan otomobil yol üzerindeki bir baklavacıya daldı. Baklavacı dükkanının camları kazada tuzla buz olurken dükkanın duvarı parçalandı. Otomobil içerisinde bulunan şahıslardan biri de kolundan yaralandı. Kaza nedeniyle kovalamaca sonlanınca sürücü ile yanındaki arkadaşı peşlerindeki sivil polisler tarafından yakalandı.

"Arkadaşımın beni çekmesiyle kurtulduk, yoksa cama biz de yapışmıştık"

Kazada otomobilin kendisini teğet geçtiği Yusuf Sur, "Caddenin aşağısından arkadaşla geliyorduk. Araç yukarıdan geliyordu, frene basınca tam sokağın köşesinde benim bacağıma vurdu. Arkadaşımın beni çekmesiyle kurtulduk yoksa cama biz de yapışmıştık. Aracın hızı çok fazlaydı. Bir de sivil polisler peşindeymiş, polisten kaçıyorlardı. Çatışmalı bir olaydan kaçıyorlarmış galiba bunlar. Genç çocuklardı, biz de şikayetçi olmadık. Bacağımıza bir darbe aldık ama çok önemli değil çok şükür canımıza bir şey olmadı. Kıl payı kurtulduk, bir adım daha geride olsaydık ikimizi de cama yapıştırmıştı" dedi.

Yayaların ölümden döndüğü kaza kamerada

Öte yandan otomobilin iki kişiyi kıl payı teğet geçerek baklavacıya daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişi yolda yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen otomobil yayaları kıl payı teğet geçiyor, ardından dükkana dalıyor. - İSTANBUL