KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kartal'da patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal'da patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde akşam saatlerinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.