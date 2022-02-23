KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Kartal'da patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde akşam saatlerinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.