KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kartal'da patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde akşam saatlerinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İETT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title