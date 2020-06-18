Son dakika haber | Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri: Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA