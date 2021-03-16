Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada
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Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada

16.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:16
Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada

Son dakika haberi... Kartal'da kiralandığı tespit edilen otomobil ile araçların farlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kartal'da kiralandığı tespit edilen otomobil ile araçların farlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın otomobilden hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart'ta Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin farlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'otodan hırsızlık' konusuna yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda bahse konu olayda kullanılan ve kiralandığı belirlenen otomobil tespit edildi. Otomobili kiralayan D.C.U. isimli şahıs 15 Mart'ta Esentepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, otomobilden farların çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada
Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada
Son dakika haber | Kartal'da 'otomobilden far hırsızlığı' kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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