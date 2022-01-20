Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3 - Haberler
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Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsa ALMAÇAYIR / KARTAL'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı.

İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı  batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır.  Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark  römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri  sevk edilmiştir.  Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.


Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Son dakika haberleri! Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın -3

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yangın, Güncel, Haber

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