Son dakika haber: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan'ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cinayet, 3. Sayfa, Haber

title