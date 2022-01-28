Son dakika haber: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan'ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları kaydedildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa