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Son dakika haber... Kartal'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haber... Kartal'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Kartal'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esertepe Safir Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından zarar gören evde kağıt toplayıcıların kaldığı öğrenildi.

AA / Zafer Arslan - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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