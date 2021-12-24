Kartal'da bir kişi eniştesini silahla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da bir kişi eniştesini silahla yaraladı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da boşanma davasının duruşmasından çıkan bir kişi, kayınbiraderi tarafından silahla yaralandı.

Kartal'da boşanma davasının duruşmasından çıkan bir kişi, kayınbiraderi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boşanma davaları bulunan Özkan T. ile B.T, Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşmanın ardından adliyeden çıktı.

Adliyenin arka tarafındaki bir sokakta yürüyen Özkan T, B.T'nin ağabeyi A.C.Ö'nün av tüfeği ile ateş etmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli A.C.Ö. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kartal'da bir kişi eniştesini silahla yaraladı

Kartal'da bir kişi eniştesini silahla yaraladı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title