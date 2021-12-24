Kartal'da bir kişi eniştesini silahla yaraladı

Kartal'da boşanma davasının duruşmasından çıkan bir kişi, kayınbiraderi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boşanma davaları bulunan Özkan T. ile B.T, Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşmanın ardından adliyeden çıktı.

Adliyenin arka tarafındaki bir sokakta yürüyen Özkan T, B.T'nin ağabeyi A.C.Ö'nün av tüfeği ile ateş etmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli A.C.Ö. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.