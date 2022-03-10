Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: İstanbul'un Kartal ilçesinde adak kurban satışı yapılan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde adak kurban satışı yapılan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Nagehan Sokak'taki adak kurban satış yerinde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangın nedeniyle alanda bulunan koyunlar dışarı çıkartıldı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği alanda, hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Esentepe, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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