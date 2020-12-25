Son dakika haber | Karslı çocukların kızak eğlencesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Karslı çocukların kızak eğlencesi

25.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:10
Son dakika haber | Karslı çocukların kızak eğlencesi

Son dakika gündem haberine göre Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar kızak kayarak gönüllerince eğlendi.

Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar kızak kayarak gönüllerince eğlendi.

Bir süredir etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, çocuklar kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.

Ağadeve köyündeki yolları kayak pistine dönüştüren çocukların kızak eğlencesinde renkli görüntüler oluştu.

Kent merkezinde de tarihi Kars Kalesi eteklerinde çocuklar kayak kayarak gönüllerince eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Miray Daner Gülben Ergen Aslı Tandoğan Furkan Palalı
Spor Arda Turan Mustafa Er Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Karslı çocukların kızak eğlencesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:14:49. #1.14#
title