Son dakika haber | Karslı çocukların kızak eğlencesi
25.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:10
Son dakika gündem haberine göre Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar kızak kayarak gönüllerince eğlendi.
Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar kızak kayarak gönüllerince eğlendi.
Bir süredir etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, çocuklar kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.
Ağadeve köyündeki yolları kayak pistine dönüştüren çocukların kızak eğlencesinde renkli görüntüler oluştu.
Kent merkezinde de tarihi Kars Kalesi eteklerinde çocuklar kayak kayarak gönüllerince eğlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik