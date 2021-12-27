Son dakika haber... Karşıyaka transfer girişimlerini hızlandıracak

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını yeniden açmaya çalışan Karşıyaka, bu hafta girişimlerini hızlandıracak. Sezon öncesi olduğu gibi kulüpten alacaklı eski futbolcu ve teknik direktörlerden tek dönemliğine muvafakatname alarak yasağı yine geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, eski oyuncularıyla pazarlıkları sürdürerken, yeni transferlerle ilgili görüşmelere de devam ediyor. Üst liglerden transfer arayışında olan Karşıyaka'da anlaşma sağlanan yeni futbolcuların bu haftadan itibaren isimleri duyurulmadan takıma katılıp antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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