Son dakika haber! Karşıyaka Spor Kulübünde 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haber! Karşıyaka Spor Kulübünde 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:26
Son dakika haber! Karşıyaka Spor Kulübünde 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 14 kişinin testleri negatife dönerken 4 yeni vaka tespit edildi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 14 kişinin testleri negatife dönerken 4 yeni vaka tespit edildi.

Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımına rutin olarak Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan testler sonucunda daha önce testleri pozitif çıkan 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 kulüp çalışanının testlerinin negatife döndüğünün ifade edildiği açıklamada 4 futbolcunun ise testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcuların karantina sürecine girdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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