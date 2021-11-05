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Son dakika haber! Karşıyaka'nın gözü ara transferde

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Son dakika haber! Karşıyaka'nın gözü ara transferde

Son dakika haberi: TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında transfer yasağını tek dönemliğine kaldırıp yaptığı takviyelere rağmen zirve yarışının çok gerisine düşerek küme düşme sınırında kalan Karşıyaka, ara transfer dönemini bekliyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında transfer yasağını tek dönemliğine kaldırıp yaptığı takviyelere rağmen zirve yarışının çok gerisine düşerek küme düşme sınırında kalan Karşıyaka, ara transfer dönemini bekliyor. Yaz dönemi boyunca kulüpten alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlarla tek tek pazarlık yaparak çoğundan 5 yıldır süren transfer yasağını bir dönemliğine geçici olarak kaldırmak için muvakatname alan, imza vermeye yanaşmayan isimlerin alacaklarını da pazarlıkla veya paralarının tamamını ödeyerek kapatan yönetimin, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın talimatıyla mevcut durumda yine kapalı olan yasağı tekrar açmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Sezon başında yaptığı 12 transferin çoğundan verim alamayıp ligde hiç oynatılmayan Oğulcan'ı şimdiden gönderen, Alperen'i ise kadro dışı bırakıp U19 takımına yollayan Karşıyaka, devre arasında yasağı pazarlıkla yeniden açarak takviye yapmayı hedefliyor. Ligde lider Fethiyespor'un 14 puan gerisinde olup direkt şampiyonluk yarışında şimdiden umut tüketen Karşıyaka, devre arasına kadar maksimum puanı toplayarak Play-Off hattıyla aradaki 6 puanlık farkı kapatmayı, 2'nci Lig hedefine ikinci yarıda yapacağı takviyelerle Play-Off'tan da olsa ulaşmayı hayal ediyor. Mevcut kadrodan bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Doğukan'ı da gözden çıkaran Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı, son Karaköprü Belediyespor maçından sonra futbolculara, "Taşıdığınız Karşıyaka formasının ağırlığı, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bundan sonra topunu oynamayan oyuncu formasını bıraksın, çeksin gitsin" mesajıyla kadroda operasyon sinyali vermişti.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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