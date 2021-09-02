Son dakika haber! Karşıyaka'da Selim Yaşar yası
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Son dakika haber! Karşıyaka'da Selim Yaşar yası

Son dakika haber! Karşıyaka'da Selim Yaşar yası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Karşıyaka camiası, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın ani vefatının üzüntüsünü yaşıyor.

Karşıyaka camiası, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın ani vefatının üzüntüsünü yaşıyor.

Kulübün yıllardır en büyük destekçisi olan Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın oğlu Selim Yaşar'ın 65 yaşında hayatını kaybetmesi yeşil-kırmızılı camiayı yasa boğdu. Karşıyaka, Yaşar'ın vefatı üzerine, "Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın oğlu Mustafa Selim Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli büyüğümüz Selim Yaşar'a Allah'tan rahmet, tüm fertleri ile uzun yıllardır kulübümüze paha biçilemeyecek düzeyde destek olan Yaşar Ailesi başta olmak üzere, Selim Yaşar'ın tüm sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" mesajını yayınladı.Yaşar Holding, 23 yıldır ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın da isim sponsorluğunu yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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