Son dakika haber... Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yarınki Altındağspor maçı öncesinde yapılan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkanların izolasyona alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz