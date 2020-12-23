Son dakika haber... Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

23.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:12
Son dakika haber... Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 3'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yarınki Altındağspor maçı öncesinde yapılan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkanların izolasyona alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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