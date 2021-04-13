Son dakika haber | Kars yatırım ve restorasyon projeleriyle turizm atağında

Son dakika kültür sanat haberi: Tarihi ve turistik yapılarıyla adından söz ettiren Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı Kars'ta, yeni yapılan projelerle daha çok turist ağırlanması hedefleniyor.

Tarihi ve turistik yapılarıyla adından söz ettiren Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı Kars'ta, yeni yapılan projelerle daha çok turist ağırlanması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent, kalesi, mimari yapıları, Çıldır Gölü, kuş cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi ve Susuz Şelalesi ile görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Tarihi yapılarda çevre düzenlenmesi ve aydınlatma çalışması yapılan kentte, restorasyon projeleri de devam ediyor.

Kentte 32'si turizm belgeli, 26'sı belediye belgeli, 8 öğretmenevi, 7 kamu kurumu misafirhanesi olmak üzere toplam 73 konaklama tesisiyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriliyor.

İki yıl önce 161 bin 124'ü yerli, 7 bin 851'i yabancı olmak üzere toplam 168 bin 975 kişinin ziyaret ettiği kentte, 2020 yılında ise 98 bin 702'si yerli, 1317'si yabancı olmak üzere toplam 100 bin 19 kişi konakladı.

Hava ve kara yolu dışında 2019-2020 yıllarında Doğu Ekspresiyle 25 bin 236, Turistik Doğu Ekspresi ile de 29 bin 777 kişi kenti ziyaret etti. 2019 yılında kente gelen misafirlerden 26 bin 660 kişi Kars Müzesi'ni, 102 bin 315 kişi Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni, 129 bin 38 kişi ise Ani Ören Yeri'ni gezme fırsatı buldu.

Geçen yıl ise Kars Müzesi'ni 13 bin 980, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni 42 bin 20, Anı Ören Yeri'ni 64 bin 141 kişi ziyaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı kentte, salgının sona ermesi ve yatırım projelerinin tamamlanmasıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik