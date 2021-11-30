Son dakika haber: Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Son dakika haber: Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kars ve İstanbul'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Kars ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda yakalanan HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Kars ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda yakalanan HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde Kars ve İstanbul'da gözaltına alınan Gezici ve Bingül'ün yanı sıra HDP'nin Kars il yönetimindeki Osman A. ile Onur M'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kars Adliyesine götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül tutuklanırken, parti yönetiminde bulunan diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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