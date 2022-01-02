Son dakika haber | Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi (2) - Haberler
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Son dakika haber | Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi (2)

Son dakika haber | Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞKars'ta yılbaşı gecesi hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alperen Demiral, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çiftinin, bir otelde yakınları ile eğlendikten sonra eve dönüşte kaza yaptıkları ortaya çıktı.

KARS (DHA) - EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kars'ta yılbaşı gecesi hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alperen Demiral, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çiftinin, bir otelde yakınları ile eğlendikten sonra eve dönüşte kaza yaptıkları ortaya çıktı. Kazada ölenlerin otele birkaç aile ile birlikte gittikleri belirtildi. Bu arada kaza sırasında otomobilde bulunan Alin çiftinin kızları Büşra'nın (9) da kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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