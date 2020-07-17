Son dakika haber | Kars'ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı Son dakika yaşam haberi... Kars'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kulaklı Baykuş, tedavi altına alındı.

Kars'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kulaklı Baykuş, tedavi altına alındı.

Kars şehir merkezinde yaralı Kulaklı Baykuş'u gören vatandaşlar, baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü yetkilileriyle bağlantı kurdu. Yetkililerle görüşen vatandaş yaralı baykuşu Kafkas Üniversite Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada ilk kontrolleri yapılan Kulaklı Baykuş'un daha sonra tedavisine başlandı. Yaralı baykuş, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Kaynak: İHA