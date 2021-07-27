Son dakika haber... Kars'ta seyir halindeki traktör römorkunun altına düşen kişi öldü
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Son dakika haber... Kars'ta seyir halindeki traktör römorkunun altına düşen kişi öldü

Son dakika haber... Kars'ta seyir halindeki traktör römorkunun altına düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörle yolculuk yaparken dengesini kaybedip traktör römorkunun altına düşen kişi hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörle yolculuk yaparken dengesini kaybedip traktör römorkunun altına düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde tarladaki otları toplayan Fatih Özdemir (50), ismi henüz belirlenemeyen traktör sürücüsüyle köye dönmek üzere yola çıktı. Özdemir, traktör ile römorkun arasında bulunan demirin üzerinde durduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu seyir halindeki traktör römorkunun altına düştü.

Kazada ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özdemir'in cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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