Son dakika haber: Kars'ta polisten bayram sonrası uygulama
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Son dakika haber: Kars'ta polisten bayram sonrası uygulama

Son dakika haber: Kars'ta polisten bayram sonrası uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kars'ta bayram sonrası karayollarında polis ekiplerince uygulamalar sıklaştırıldı.

Kars'ta bayram sonrası karayollarında polis ekiplerince uygulamalar sıklaştırıldı. Polis bayram sonrası geldikleri şehirlere dönüş yapan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde uygulamalar aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı Kars'ta yakınlarıyla birlikte geçirmek üzere kentte gelen vatandaşlar bayram sonrası dönüşe başladı. Karayollarında yoğunluğun önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde yolcuk yapması için polis ekiplerine oluşturulan noktalarda denetimler yapılıyor. Polis durdurduğu araçlarda kontroller yaparken, araçlarda bulunan vatandaşlarında GBT sorgulamaları yapılıyor.

Sürücü ve yolculara başta Kovid-19 salgınıyla mücadele için meske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde bilgilendirme yapılırken, trafik ekiplerince de sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı başta olmak üzere kent merkezinde de belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda kusurlu bulunan ve eksikleri görülen sürücülere yasal işlem yapılıyor. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Son dakika haber: Kars'ta polisten bayram sonrası uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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