Son dakika haber | Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu

06.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:04
Son dakika haber | Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin bina girişine kurduğu düzenek polis ekiplerinin gözünden kaçmazken narkotik ekipleri, hem tacirlerin tezgahını bozdu hem de şahısları suçüstü yakaladı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin bina girişine kurduğu düzenek polis ekiplerinin gözünden kaçmazken narkotik ekipleri, hem tacirlerin tezgahını bozdu hem de şahısları suçüstü yakaladı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin bina girişine kurduğu düzenek polisten kaçmadı. Düzeneği fark eden narkotik ekipleri, hem tacirlerin tezgahını bozdu, hem de birisi kadın iki kişiyi suçüstü yakaladı.

"Bina girişi ışıklandırmasına düzenek kurmuşlar"

Uyuşturucu tacirlerinin bina girişinde bulunan ışıklandırma lambasından dairelerine kablo çekmiş. Çekilen kabloyu dairede bulunan dolap üzerine monte ettikleri süs ışıklarına bağlayan uyuşturucu tacirleri, olası polis baskınında giriş lambasının yanmasıyla birlikte dolap üzerine çekilen ışıkta yanınca polisten kurtulmayı düşünmüşler. Ancak uyuşturucu tacirlerinin evdeki hesapları pazara uymadı.

"Düzenekleri ellerinde patladı"

Kars'ta bir apartman dairesinde uyuşturucu tacirlerinin piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisini alan narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak düğmeye bastı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu binaya operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinde katıldığı operasyonda polis ışıklandırma lambasındaki detayı fark etti. Bunun üzerine kırılan kapıyla birlikte içeri giren polis uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı. Birisi kadın iki kişinin suçüstü yakalandığı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin hapse girmesine kurdukları düzenekte engel olmadı. - KARS

Son dakika haber | Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Erol Bulut Emre Taşdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:04:18. #1.16#
title