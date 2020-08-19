Son dakika haber | Kars'ta polis korona virüs denetimlerini sıklaştırdı Son dakika gelişmesine göre Kars'ta polis Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kars'ta polis Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiler, kentin en işlek caddelerinde yaptıkları denetimlerde 4 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 7 taksi durağı, 44 ticari taksi, 96 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım, 26 lokanta, restoran, kafe, 3 nikah ve düğün salonun da denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde eksikleri görülen esnaf uyarılırken, cadde ve sokaklara maskesiz çıkan vatandaşlara polis maske vererek, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüse karşı alınan tedbirler tüm il genelinde, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sürekli denetlenmekte olup, kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara ve işletmelere yönelik idari para cezası uygulanacaktır. Denetimlerimiz aralıksız sürecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA