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Son dakika haber! Kars'ta PKK/KCK operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kars'ta PKK/KCK operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KARS (İHA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP eski İl Başkanı A.G., işadamı O.A ve O.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemeye çıkarılacak. - KARS

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