Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS

15.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.

Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Yiğit idaresindeki 27 ABJ 570 plakalı motosiklet, Paşaçayır kara yolu sanayi kavşağı mevkisinde, dönüş yapmaya çalışan Ömer Beyribey yönetimindeki 75 AAD 238 plaklı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yiğit ağır yaralandı.

Kaza anı, Serkan Yiğit ile aynı istikametteki bir başka motosikletin sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS
Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Van'da görev yapan özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
Van'da görev yapan özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Ersin Tatar Kamala Harris Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şener Şen İrem Derici Aras Bulut İynemli
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Sergio Perez Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı - KARS - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 22:23:49. #1.15#
title