Son dakika haber: Kars'ta kaza yapan traktör yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Son dakika gündem haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bariyerlere çarpan traktör yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bariyerlere çarpan traktör yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sarıkamış'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mescitli köyü mevkisinde, Coşkun Yılar yönetimindeki 40 DP 487 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu.
Kazada, kamyonun üzerinden savrularak yola düşen traktör kullanılmaz hale geldi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan Yılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci