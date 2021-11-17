Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor - Haberler
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Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

Son dakika haberleri: Kars kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kars kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen, Eren-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kazım Ay ve Şehit Jandarma Er Yunus Cesur" operasyonları kapsamında dağ taş didik didik taranıyor.

Soğuk havada Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonlarının fotoğraflarını Jandarma Genel Komutanlığı'nca, "Durmak yok. Kars İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Eren-15 Şehit J.Uzm.Çvş. Kazım Ay Operasyonu, Eren-15 Şehit J.Er Yunus Cesur Operasyonu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. - KARS

Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

Son dakika haber... Kars'ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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