Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor
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Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak içim kilometrelerce yol kat ediyor Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte tatlı su kefallerinin de ölüm göçü başladı.

Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor

Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak içim kilometrelerce yol kat ediyor

KARS - Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte tatlı su kefallerinin de ölüm göçü başladı. Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların zorlu yolculukta martılara yem oluyor.

Kars'ta tatlı kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve 10 Haziran'da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars'ta bulunan HES barajları önüne toplanan yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında geriye düşerek tekrar atlıyor. Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor. ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların suyun tersine akıntıya karşı atlayarak mücadelesinde bazı balıklar başarılı olurken, bazıları da tekrar tekrar atlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor
Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor
Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor
Son dakika haber! Kars'ta inci kefallerinin ölüm göçü sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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