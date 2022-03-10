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Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

AA - Ali Çelik - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde Hidroelektrik Santralleri (HES) baraj gölüne düşen işçi kayboldu.

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde Hidroelektrik Santralleri ( Hes ) baraj gölüne düşen işçi kayboldu.

İlçeye bağlı Altıngedik köyünde bulunan HES Barajı'nda çalışan Erol Demir (43), çalışma esnasında dengesini kaybederek suya düştü.

HES çalışanları durumu Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Demir'in bulunması için ekiplerce arama yapılan baraj gölünde, iş makineleriyle suyu tahliye çalışmaları da yapılıyor.

Arama çalışmasına katılmak üzere Artvin'den dalgıç ekibinin geleceği öğrenildi.

Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

AA / Ali Çelik - Güncel

Baraj, işçi, Kars, HES, Güncel, Haberler

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