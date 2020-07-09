Son dakika haber... Kars'ta gün batımından kartpostallık görüntüler
Son dakika haberine göre Kars'ta tarihi bölgede gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
09.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:07
Kars'ta tarihi bölgede gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kars Vadisi Projesi'nin hayata geçirildiği bölgede bulunan Kale, 12 Havariler Kilisesi ile Evliya Cami gün batımında eşsiz güzellik ortaya çıkardı.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars eşsiz güzelliğiyle görenleri etkilemeye devam ediyor. Gün batımında bulutlarla birlikte ortaya çıkan kızıl rengiyle bütünleşen tarihi mekanlar adeta görsel şölen sundu. Gün batımıyla birlikte ortaya çıkan güzel manzara kameralara yansıdı. - KARS
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Kaynak: İHA