Kars'ta çocukların kızak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars'ta çocukların kızak keyfi

18.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:26

Kars'ta çocukların kızak keyfi Kars'ta kızakları kapan çocuklar, buz tutan cadde ve yokuşların yolunu tuttu.

Kars'ta çocukların kızak keyfi

KARS - Kars'ta kızakları kapan çocuklar, buz tutan cadde ve yokuşların yolunu tuttu. Soğuğa aldırış etmeden kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kentte bir araya gelen çocuklar, aldıkları kızaklarla buz tutan caddelerde ve Kars Kalesi yokuşunda kızak kaydı. Çocukların eğlenceli kızak kaymaları kameralara yansıdı.

Buz tutan caddelerde düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, kale yokuşundan kayan çocuklar ise her defasında kaymak için yokuşu çıkmak zorunda kaldı.

"Çok güzel kayıyoruz"

Soğuk ama güneşli havada çok güzel kaydıklarını ifade eden çocuklar, "Vallahi çok güzel kayıyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Çocukluğumuzu yaşıyoruz. Sabah erken çocuklarda geliyor. Kızakları da aldık kayıyoruz" dediler.

Kars Kalesi eteklerinde kayan çocuklar yorulmalarına rağmen her defasında kızaklarını yokuş yukarı çıkararak kaydı. Gün batımına kadar kayan çocuklar daha sonra hava kararmadan evlerinin yolunu tuttu.

Kars'ta çocukların kızak keyfi
Kars'ta çocukların kızak keyfi
Kars'ta çocukların kızak keyfi
Kars'ta çocukların kızak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Fatma Girik Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Üniversiteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta çocukların kızak keyfi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:26:21. #1.15#
title