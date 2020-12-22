Son dakika haber: Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
22.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:22
Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Tomarlı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik