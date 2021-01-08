Son dakika haber! Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı
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Son dakika haber! Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı

08.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:12
Son dakika haber! Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2019 yılının Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili davanın duruşması güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta yapıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2019 yılının Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili davanın duruşması güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta yapıldı.

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet, Aptulbaki, Habip, Gıyasettin, Nuriye, Resul, Erdinç, Mustafa, Savcı, Hamit, İsmail ve Ruhani Korkmaz ile tutuksuz sanık Ömer Korkmaz ve müşteki ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Feyzullah Yıldırım da Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan Nuriye Korkmaz, olay sırasında camide bulunduğunu, camiden çıktıktan sonra kayınbiraderi Hamit Korkmaz'ın hasta olan çocuğunun durumunu öğrenmek için onların evine gideceğini söyledi. Bu sırada olayların ortasında kaldığını savunan Nuriye Korkmaz, kimin ateş ettiğini görmediğini öne sürdü.

Diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek olay esnasında orada bulunmadıklarını, olayların ardından bölgeye gittiklerini savundular.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde 2019'un Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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