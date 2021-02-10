Son dakika haber... Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp, toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Arpaçay ilçesinde bağlı Carcı ile Digor'a bağlı Bacalı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 2 köyde söz konusu karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik