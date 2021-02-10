Son dakika haber... Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı
10.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:48
Son dakika haberi... Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp, toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Arpaçay ilçesinde bağlı Carcı ile Digor'a bağlı Bacalı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 2 köyde söz konusu karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik