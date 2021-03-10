Son dakika haber... Kars merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Kars merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

10.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:27
Son dakika haber... Kars merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kars ve Van'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kars ve Van'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan teknik takibe alınan H.Y'nin kullandığı aracı, Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında durdu.

Araçtaki aramada 146,76 gram metamfetamin ele geçirildi, H.Y. gözaltına alındı.

H.Y. ile bağlantısı olduğu belirlenen ve Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ö.M, V.Ö. ile Van'da ikamet eden M.A'nın ev ve iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, Ö.M, V.Ö. ile M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, Ö.M, V.Ö. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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