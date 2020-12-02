Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü
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Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü

02.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:47
Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü

Bir son dakika haberine göre Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.

Yasaktan mekanların içinde yemeklerini yiyemeyen ve paket olarak alan vatandaşlar, karınlarını soğuk hava rağmen sokaklarda doyuruyor. Eskişehir kent merkezinin ara sokaklarında kaydedilen görüntülerde, birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği de gözleniyor - ESKİŞEHİR

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Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü
Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü
Son dakika haber! Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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