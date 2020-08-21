Son dakika haber | Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de
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Son dakika haber | Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de

Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haber | Kariye Camisi'nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete'de
21.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:25

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kariye Camisi ibadete açıldı. Kararda, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

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Kaynak: İHA

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