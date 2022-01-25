Son dakika haber: Karısını öldüren mühendis kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Haberler
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Son dakika haber: Karısını öldüren mühendis kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haber: Karısını öldüren mühendis kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan mühendis koca, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan mühendis koca, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Pişman olduğunu söyleyen koca, "Eşimi çok seviyordum. Diğer yarımı kaybettim" dedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6'da bulunan 4 katlı apartmanda 13 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Mühendis Oğuz Taner Ekmenci (51), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci'yi (46) evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Oğuz Taner Ekmenci, "Olay öncesi bana tahrik edici sözler söyledi. Gözüm karardı ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bilinçli yapmadım" ifadelerini kullandı.

Eşini çok sevdiğini belirten Ekmenci, "Diğer yarımı kaybettim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mahkeme, Oğuz Taner Ekmenci'yi 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Son dakika haber: Karısını öldüren mühendis kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haber: Karısını öldüren mühendis kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ağırlaştırılmış Müebbet, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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