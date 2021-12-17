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Son dakika haber | Kargoyla gelen ölüme 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklama

Son dakika haber | Kargoyla gelen ölüme 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'dan Manavgat'a kargo ile kaçak alkol gönderen şahıs, 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - İstanbul'dan Manavgat'a kargo ile kaçak alkol gönderen şahıs, 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son günlerde el yapımı alkol tüketiminden dolayı ölüm ve rahatsızlıkların yaşanması üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği görevlileri, ölen ve hastaneye kaldırılan şahısların evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen bilgiler doğrultusunda kargo firmalarını mercek altına aldı. Ekipler, bir kargo firmasında İstanbul'dan gönderilen alkollerden satıcı firmayı belirledi.

Firmanın belirlenmesinin ardından İstanbul Emniyeti ile irtibata geçilirken, firma yetkilisi Hikmet Adalı yurtdışına kaçmaya hazırlanırken havalimanında yakalanarak Manavgat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat adliyesine sevk edilen Hikmet Adalı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Son dakika haber | Kargoyla gelen ölüme 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklama

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