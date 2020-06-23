Son dakika haber! Kargo şubesine kaçakçılık operasyonu Son dakika haberleri: - Kargo şubesine kaçakçılık operasyonu Operasyonda 550 bin lira değerinde 172 kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirildi Adana'da bir kargo şubesine yapılan operasyonda 550 bin lira değerinde 172 kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirildi.

- Kargo şubesine kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 550 bin lira değerinde 172 kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir kargo şubesine yapılan operasyonda 550 bin lira değerinde 172 kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kargo şubesinde kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis baskın yaptığı şubede arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 550 bin lira olan 172 dokunmatik kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraları ise kargo getiren tırda Tiryaki isimli hassas burunlu sigara köpeği buldu.

Ele geçirilen kaçak telefon ve sigaralara el konulurken, sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA