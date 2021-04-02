Son dakika haber... Kargo şirketinden teknoloji altyapısına 70 milyon TL'lik yatırım

Son dakika haberleri: Kargo firması MNG Kargo, son 3 yıllık dönemde teknoloji yoluyla süreçlerini iyileştirmeye odaklanarak; aktarma merkezleri, şubeleri ve IT altyapısına yaklaşık 70 milyon TL tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

Kargo firması MNG Kargo, son 3 yıllık dönemde teknoloji yoluyla süreçlerini iyileştirmeye odaklanarak; aktarma merkezleri, şubeleri ve IT altyapısına yaklaşık 70 milyon TL tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte her sektör dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl dijitalleşme yatırımlarına hız katan ve iletişim altyapısını yenilediğini duyuran MNG Kargo, Next adını verdiği mobil kurye uygulamasıyla inovasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MNG Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yoluaçık, Zoom platformu üzerinden düzenlenen basın toplantısında kargo sektöründe yaşanan dönüşüm, e-ticaretteki artışın sektöre etkisi ile birlikte 2021 planları ve hedeflerini paylaştı.

"5 KAT KAPASİTE ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Pandemi sürecinde şirketin günlük işlem kapasitesinin 700 bin adede yükseldiğini anlatan Gökhan Yoluaçık, "Pandemi sürecinde sunduğu hizmeti tüketicilerin beklentisi ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirebilmek için, teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı bir şekilde geliştiren şirketin günlük işlem kapasitesi 700 bin adede yükselirken, yüzde 90 müşteri memnuniyeti sağlanarak önemli başarı elde edildi. MNG Kargo, sektörde bir ilk olan Ar-Ge Merkezi'ni 2017 yılında hayata geçirdikten sonra tüm süreçlerinde müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gerçek zamanlı çözümler üretmeye odaklandı. 2018 yılında başlatılan teknoloji yatırımları kapsamında sunucu, ağ altyapısı ve depolama üniteleri yeni teknolojilere yükseltilerek 5 kat kapasite artışı gerçekleştirildi" dedi.

2021 HEDEFİ İSE 60 MİLYON TL

Aktarma merkezlerinin teknoloji altyapısının yenilendiğini, verinin merkezileştirilmesi ve eş zamanlı yönetilebilmesinin sağlandığını anlatan Gökhan Yoluaçık, 2021 hedeflerini ise şu sözlerle anlattı:

"Şube hatları ve bağlantı cihazları yenilenirken, saha operasyonlarında kullanılmak üzere 3 bin 500 yeni terminal satın alındı. Son 3 yılda yapılan toplam teknoloji yatırımı yaklaşık 70 milyon TL olurken, pandemi döneminde artan talebe karşılık verebilmek için kapasite artışına yönelik yatırımlara ve hizmet kalitesini artıracak teknolojik uygulamalara hız verildi. Şirket 2021 yılında, aktarma ve teknolojik altyapı yatırımları ağırlıklı olmak üzere 60 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor."

"HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK DİJİTAL ÇÖZÜMLER YOLDA"

'Offline Teslimat' uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Gökhan Yoluaçık, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde sunduğumuz hizmeti tüketicilerin beklentisine ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirebilmek için, teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı bir şekilde geliştirdik. QR kod, şifre ve OCR teknolojisi üzerinden kimlik okutma ile temassız bir şekilde alıcılardan imza almadan çok daha hızlı teslimat yapmayı başardık. 'Offline Teslimat' uygulamamızla mobil hattın çekmediği kot farkı vb. olan noktalarda da teslimatlarımızı zamanında ve eksiksiz yapabildik.Bundan sonraki süreçte, iç ve dış müşterilerimizin kullanacağı dijital uygulamalar, yeni teslimat modellerini destekleyen ve operasyonumuzu mükemmelleştirmeyi hedefleyen dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece hem hizmet kalitemizi daha da yukarılara çekecek hem de her yıl taşıdığımız paket sayısını düzenli şekilde artıracağız."

"MNG KARGO'NUN CİROSU YÜZDE 56 ARTTI"

Son yıllarda ivme kazanan online alışverişin pandemi nedeniyle rekor büyüme kaydettiğini hatırlatan Yoluaçık, bu gelişmeye paralel olarak MNG Kargo'nun 2020 cirosunda e-ticaretin payının yüzde 55'e çıktığını açıkladı. Şirket genelinde yüzde 56 ciro büyümesi sağlandı.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE 90'A ÇIKTI"

Pandemi nedeniyle alıcı beklentilerinin değiştiğini, MNG Kargo'nun da tüm süreçlerini buna göre uyumlandırdığını söyleyen Yoluaçık, "Daha önce başarı kriterimiz taşınan kargo sayısı iken, artık müşteri memnuniyeti daha öncelikli hale geldi. MNG Kargo bu yaklaşımla memnuniyet ve sonuç odaklı bir Talep & Şikayet yönetimi kurguladı. Bu kapsamda tüm sosyal medya ve iletişim kanallarından alıcıların sesine kulak verilerek sorunlarına çözüm sunulması hedefleniyor. Kuryelerin performans ve prim değerlendirmeleri de müşteri memnuniyeti üzerinden yapılıyor. Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 yılı ortalama müşteri memnuniyet oranı, bu yılın ilk çeyreğinde 10 puan artarak, yüzde 90 memnuniyet oranına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında MNG Kargo'nun diğer hedefleri ise şöyle sıralandı:

PANDEMİ SÜRECİNDE İSTİHDAMA DESTEK

MNG Kargo tarafından iki yıl önce sektöre kazandırılan bir uygulama olan Girişimci Kurye Modeli, Next mobil kurye uygulamasıyla desteklendi. Model sayesinde,kitlesel kaynak yönetimiyle 700 araçlı girişimci kuryeye iş imkanı sağlandı. Kargolar, pandemi döneminde daha kısa sürede ve yüksek müşteri memnuniyetiyle teslim edildi. Modeli daha da yaygınlaştırmayı planlayan MNG Kargo, bu yılın sonunda bin Girişimci Kurye sayısına ulaşmayı hedefliyor.

KARGO 'RUT PLANI' İLE DAHA HIZLI DAĞITILACAK

Next ile rotalama kullanarak kolay teslim etme ve teslim alma fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offline kullanım ve kurye performans yönetimi gibi kazanımlar elde edildi. Gökhan Yoluaçık'ın verdiği bilgiye göre, MNG Kargo, günlük kargo dağıtımlarını optimize ederek kuryelerin kargolarını belirli bir rut planı dahilinde daha verimli ve hızla dağıtmalarını sağlayacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelde alıcı evinde bekletilmeden kargonun kendisine tahmini varış süresi bildirilecek. Ayrıca çok yakında notlu teslimat da yapılmaya başlanacak.

Yoluaçık ayrıca, değişen e-ticaret müşteri taleplerini karşılayabilmek için şubeyi aramadankargo talebini online oluşturma, şubeye gitmeden kargoyu kolayca teslim etme ve kolay iade ile daha fazla e-ticaret alışverişini destekleme konularında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

GENÇ YETENEKLERE VE YENİ FİKİRLERE AÇIK

MNG Kargo, genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla çeşitli yetenek programları gerçekleştiriyor. Bu süreçte farklı sektörlerden ve farklı illerden gelen ekiplere eğitimler verilerek, projeleri şirket içinde hayata geçiriliyor. 955 kişi arasından yapılan değerlendirme sonucunda 40 aday ile görüşme gerçekleştirilirken, 9 kişi çalışan olarak MNG Kargo Ailesine katıldı.

Öte yandan yeni teknolojik fikirlere verdikleri önem doğrultusunda geçen yıl temmuz ayında sektörde bir ilk olan hackathon yarışmasını düzenlediklerini kaydeden Gökhan Yoluaçık, "Katılımcılar yarışmada MNG Kargo müşterilerinin kargo takibini daha kolay yapabileceği bir geliştirme önerisi ve müşterinin kargoyu daha hızlı ve kolay almasını sağlayacak bir geliştirme önerisi üzerine çalıştı. Gelen 120 projeden 10'u ilerlemeye değer bulundu. Notlu teslimat da bu projelerden biri" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı