Son dakika haber: Karganın yılan avı kameraya yansıdı

Şampiyonluğu kazanan Beşiktaş'ın devletten bir isteği var! Günü ve saati de verdiler

Son dakika haberler... Karganın yılan avı kameraya yansıdı Erzincan'da karganın yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı avlayarak kendine yem etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karganın yılan avı kameraya yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'da karganın yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı avlayarak kendine yem etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde tarlada yılanı fark ederek saldıran karga elektrik santralinde çalışan Halil Özkaya ve Serhat Yedikat tarafından cep telefonuyla görüntülendi, Karganın yılanı gagası ile kuyruğundan çekerek bulunduğu yerden sürüklemesi ve yılanın kargayla adeta kapışması görüntüleri dakikalarca sürdü. Karganın kuyruğundan çekiştirdiği yılan ise kendini korumaya çalıştı. Karga ile yılanın mücadelesinin sonunda yılan mücadeleyi kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR