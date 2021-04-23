Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
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Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'da yatalak annesine bakan Uğur Orhan Cengiz'in (60) cesedi bulundu.

Antalya'da yatalak annesine bakan Uğur Orhan Cengiz'in (60) cesedi bulundu. Cengiz'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uzun yıllardır yatalak annesi Nazmiye Cengiz'e bakan Uğur Orhan Cengiz'den dünden bu yana haber alamayan Ankara'daki kardeşleri, Antalya'daki kuzenlerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Ardından gelen itfaiye ekipleri balkondan girip daire kapısını açtı. Polis, evde Uğur Orhan Cengiz'in cesedini buldu. Nazmiye Cengiz de hasta yatağında bitkin halde bulunurken, olay yerindeki incelemenin ardından Uğur Cengiz'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Nazmiye Cengiz ise muayene için hastaneye götürüldü.

Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU
Son dakika haber | YATALAK ANNESİNE BAKAN ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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