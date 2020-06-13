Son dakika haber: Kardeş belediyelerle ilişkiler geliştiriliyor
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Son dakika haber: Kardeş belediyelerle ilişkiler geliştiriliyor

Bir son dakika haberine göre Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kardeş şehir Bosna Hersek Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ile online görüşerek, Covid-19 süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Son dakika haber: Kardeş belediyelerle ilişkiler geliştiriliyor
13.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:25

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kardeş şehir Bosna Hersek Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ile online görüşerek, Covid-19 süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) ile birlikte Bosna Hersek ve Türkiye belediyeleri arasında kurulmuş kardeş şehir bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi adına online 'Türkiye-Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları' düzenliyor. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bosna Hersek Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ile online görüştü. Kardeş şehir belediye başkanlarının iştirakiyle düzenlenen online toplantıda, Covid-19 salgınının belediyelere ve iki ülkeye olan etkisine değinilerek salgınla mücadele konusunda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Buzim'de Aliya İzzetbegoviç meydanı yapmak üzere başlattıkları proje hakkında bilgi veren Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic, bitki yetiştiriciliği alanındaki çalışmalarını aktardı. Kardeş şehirler arasındaki iş birliği, dayanışma ve halkların yakınlaşmasını önemsediklerini ifade eden Altınova Belediye başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Belediyesi olarak, Bosna Hersek'te Buzim ve Konjic Belediyeleri ile kardeş şehiriz. Ortak geçmişimizden dolayı Türkiye ve Bosna Hersek hep işbirliği içinde olmuştur. Yetkimiz sınırları içerisinde Altınova Belediyesi olarak, Buzim ve Konjic belediyeleriyle işbirliğimiz güçlenerek devam edecektir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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