Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu
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Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu

21.03.2021 21:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:37

Son dakika haberler: - KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'de akşam saatlerinde trafoda meydana gelen arıza sonucu yükselen alevler vatandaşları korkuttu.

- KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu

KARABÜK - Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'de akşam saatlerinde trafoda meydana gelen arıza sonucu yükselen alevler vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre KARDEMİR'de trafada meydana gelen arıza sonucu kok fabrikalarında kısa süreli kesinti ve enerji dalgalanması olması üzerine tedbir olarak bataryalar boşaltıldı. Yine tedbir olarak kullanılan gazlar olası bir patlamaya karşı yakılarak bacalara verildi. Bacalara verilen gazların yanması üzerine şehirden de görünecek şekilde yüksek alevler oluştu. KARDEMİR teknik personelinin anında müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde enerji dalgalanması sorunu çözüldü.

Fabrikada çalışma normal seyrine dönerken kentin belli kesimlerinde ve fabrikanın bazı bölümlerinde elektrik kesintisi çalışmalar sonrası giderildi.

Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu
Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu
Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu
Son dakika haber | KARDEMİR'de yükselen alevler korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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