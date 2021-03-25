Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardıESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

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Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından araçları kara saplanınca mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Sivrihisar ilçesinde, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kaymaz Mahallesi'nden Beylikova ilçesine gitmek üzere otomobille yola çıkan Emre Ç. ile eşi Nergiz Ç. ve 15 aylık bebekleri, araçlarının kara saplanmasıyla yolda mahsur kaldı. Emre Ç.?nin ihbarı üzerine bölgeye, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Otomobilin kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, aileyi kurtardı. Belediye ekiplerince otomobil de saplandığı karlı alandan çıkarıldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yollar ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR Karda mahsur kalan aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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