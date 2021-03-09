Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
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Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti

09.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:06
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti

Son dakika gündem haberi: Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu cirit, kar üstünde ayrı bir heyecan yaşatıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu cirit, kar üstünde ayrı bir heyecan yaşatıyor. Fotoğraflar fazla söze gerek bırakmıyor.

Günümüzde geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da karda yapılan hazırlık maçıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.'nin katkılarıyla Türk Kayak Vakfı ile Palandöken.com tarafından organize edilen 'Dünya'nın Gözü Palandöken'de etkinliği kapsamında karda cirit müsabakası düzenlendi.

ETNO sahasında kar üzerinde karşı karşıya gelen Uzmanlar ile Sancak Atlı Spor Kulüpleri arasındaki hazırlık müsabakası nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Foto muhabirlerinin en iyi kareyi yakalayabilmek için adeta yarıştığı müsabaka sonunda çekilen görüntüler dünya medyasına servis edildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi

Sinan Çoban, kent tanıtımına katkı sağlayan foto muhabirlerine teşekkür etti. - ERZURUM

Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti
Son dakika haber! Karda cirit nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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