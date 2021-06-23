Son dakika haber! Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı
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Son dakika haber! Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı

Son dakika haber! Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sahipsiz şekilde dolaşan oğlak, trafik polisleri tarafından muhafaza altına alındı.

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sahipsiz şekilde dolaşan oğlak, trafik polisleri tarafından muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde can güvenliği tehlikede olduğu anlaşılan bir oğlak bulundu. Ekipler oğlağın can güvenliğini sağlamak amacıyla trafiği akışını keserek muhafaza altına aldı. Gerekli barınma ve beslenme ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanan oğlağın, sahibini bulma çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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